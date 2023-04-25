В Улан-Удэ этно-рок группа «Нукер» даст свой первый концерт

Концерт пройдёт 13 мая



13 мая в Улан-Удэ состоится концерт этно-рок группы «Нукер». Концерт пройдёт в Бурятском драматическом театре.



Группа была создана в Заиграевском районе летом 2022 года. В составе группы: Арюна Нимаева — соло, горловое пение, моринхур, хомус; Сарюна Бальчинова — соло, лимба; Антонов Александр — бас-гитара; Вставский Вячеслав — ударные; Карпухов Дмитрий — ритм-гитара; Казанков Андрей — клавишные.



- Мы назвали группу «Нукер», что в переводе с бурятского означает «друг». На такое название я вдохновилась, вcпoмнив книгy Aлeкceя Гaтaпoвa «Пepвый нyкep Чингиcxaнa». Пo cмыcлy этo нaзвaниe нaм oчeнь пoдxoдит, вeдь мы дpyзья, кoтopыx cвязaлa любoвь к мyзыкe и твopчecтвy. K тoмy жe этo cлoвo знают многие, oнo кopoткoe, звyчнoe и зaпoминaющeecя, — рассказала солистка группы Арюна Нимаева.



Музыканты исполняют традиционную музыку и песни бурят в рок-интерпретации. В своём творчестве группа представляет горловое и народное протяжное пение, мелодичное звучание моринхура, лимбы, хомуса.





Возрастное ограничение 6+

