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Эксперт порекомендовал завести отдельный ящик для регистрации на Госуслугах

Эксперт порекомендовал завести отдельный ящик для регистрации на Госуслугах
Общество,  Фото:pixabay.com
Зачем нужно иметь несколько адресов электронной почты?

На сегодняшний день электронная почта остаётся одним из самых распространённых средств связи. С её помощью мы обмениваемся письмами с друзьями и коллегами, регистрируемся и входим в учётные записи различных онлайн-сервисов. К почтовому ящику привязаны профили социальных сетей, аккаунты на Госуслугах, электронные кошельки и многое другое.

Именно поэтому мошенники по-прежнему уделяют ей особое внимание. Получив доступ к электронной почте, они могут рассылать вашим друзьям спам или похитить личные данные. В этом случае может пострадать не только ваша репутация, но и финансовое положение.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов рассказал почему нужно иметь несколько почтовых ящиков и для каких целей.

Есть два типа использования e-mail: для работы и для личных целей. Как правило, на работе вам настраивают корпоративную почту для решения рабочих вопросов. Она должна использоваться сотрудником только для выполнения им служебных обязанностей и не предназначена для ведения личной переписки или регистрации в социальных сетях, онлайн-сервисах и прочих ресурсах, не имеющих отношения к работе. Это может привести к серьёзным последствиям. Вы можете случайно открыть фишинговое письмо от мошенников и занести вирус на компьютер, что приведёт к утечке личной и корпоративной информации.

Для личных целей используйте отдельные почтовые ящики, как минимум два. Один ящик вам понадобится для общения с друзьями, регистрации в интернет-магазинах, на форумах, в онлайн-играх, получении рассылки от магазинов, покупки авиабилетов и бронировании гостиниц, доставки еды и так далее.

А второй личный почтовый ящик используйте только для регистрации на Госуслугах и других государственных сайтах, куда приходят важные документы с персональными данными.

Эксперт также отменил, что один электронный ящик можно использовать для восстановления доступа к другому ящику, если доступ к нему получат мошенники или пользователь забудет пароль.

Таким образом, эксперт рекомендует иметь несколько почтовых ящиков для личных целей, один из которых выделить для писем, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе от государственных сервисов.

Несмотря на то, что провайдеры услуг электронной почты обеспечивают безопасность данных своих пользователей, это ещё не является гарантией защищённости вашей информации. Поэтому следуйте этим простым советам, чтобы защитить конфиденциальную информацию и не стать жертвой мошенников.

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