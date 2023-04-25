Розыгрыш первенства стартовал вчера, 24 апреля
24 апреля в Улан-Удэ спустя четыре года стартовал X открытый турнир по волейболу «Кубок горсовета», посвящённый столетию республики и столетию волейбола в России. В соревнованиях принимают участие 39 команд (более 450 человек) в четырёх возрастных группах из Бурятии, Якутии, Иркутской области и Агинского Бурятского автономного округа.
Сегодня, 25 апреля, свою игру демонстрируют команды девушек и юношей из районов республики и Улан-Удэ, а также ветераны (мужчины и женщины).
Волейбольные баталии будут разворачиваться по 29 апреля в культурно-спортивном комплексе. Открытие турнира состоится завтра, 26 апреля, в 19:00, закрытие – 29 апреля в 20:00 (ориентировочно).
Победители и призёры соревнований в каждой группе будут награждаться кубками, дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского горсовета.
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В Улан-Удэ вернулся «Кубок горсовета» по волейболу
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