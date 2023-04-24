Жителей Бурятии обеспокоило озеро, зарастающее тиной

«Летом невозможно ни купаться, ни проплыть на лодке», - сетуют хоринцы



Жители Хоринского района Бурятии обеспокоились состоянием озера Колпиное. По их словам, летом озеро зарастает тиной, по нему невозможно проплыть на лодке и уже тем более купаться, а рыба гибнет. При этом водоём находится в аренде, а за ловлю рыбы здесь берут оплату. Ответ на волнующий их вопрос рыбаки получили в местной группе «Хоринск-инфо. 24/7».



- Нас, как рыбаков, волнует состояние озера Колпиное. Летом наблюдается неприятная картина, гибнет рыба, лежит вдоль берега. Нет циркуляции воды, нет протоки, температура воды выше нормы, неблагоприятная среда для обитания рыбы. Озеро зарастает травой (тиной), запах болотины. Летом невозможно купаться, и проплыть на лодке из-за травы. Озеро мелеет. За ловлю рыбы на удочку берётся плата в размере 250 рублей с человека за сутки. На основание какого документа берётся плата? Куда можно обратиться с этими проблемами, и кто ответит за состояние озера? – поинтересовались местные жители.



Озеро Колпиное находится рядом с трассой Улан-Удэ – Романовка – Чита. Арендатор пояснил, что 20 апреля на озере был проведён рейд Еравненским межрайонным отделом рыбназора, а также участковым уполномоченным МО МВД России «Хоринский». Были выявлены нарушители, которых оштрафовали.



- В ходе рейда были вынесены два предупреждения и составлен протокол о нарушении водоохранной зоны с наложением штрафа в размере 3 тысячи рублей. Теперь в связи с большим количеством желающих рыбачить на озере Колпином, рейды будут регулярными, - пояснил арендатор.



По поводу водорослей заявили, что это происходит только на мелях. И поводов для беспокойства нет, заверили местных жителей.



- Наблюдается естественный рост водной растительности. Это является одним из кормом для рыб, в тёплой воде прячутся и подрастают молодь и мальки. Выброшенная на берег трава регулярно убирается, - сообщили в «Хоринск-инфо. 24/7».

