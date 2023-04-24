Путина попросят присвоить Улан-Удэ почётное звание

Столица Бурятии может стать городом трудовой доблести
В марте глава государства поддержал эту инициативу. Тогда Путин побывал в столице Бурятии с рабочим визитом.
Докладчиком по вопросу был лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош. Как пояснил он в своём выступлении, оснований для наделения города таким званием несколько – наличие у местных предприятий госнаград и (или) вручение им переходящих Красных знамён государственного комитета обороны, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги и документально подтверждённые факты трудового героизма населения в 1941-1945 годах. Улан-Удэ полностью соответствует этим требованиям. В итоге народные избранники приняли соответствующее постановление.
Несколько лет назад, в августе 2016-го, бывший мэр Александр Голков заявлял, что бурятская столица стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев, а сейчас это хотят сделать в соответствии с федеральным законом № 41, то есть официально.
Несколько лет назад, в августе 2016-го, бывший мэр Александр Голков заявлял, что бурятская столица стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев, а сейчас это хотят сделать в соответствии с федеральным законом № 41, то есть официально.