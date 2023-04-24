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Путина попросят присвоить Улан-Удэ почётное звание

Путина попросят присвоить Улан-Удэ почётное звание
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Столица Бурятии может стать городом трудовой доблести

На очередной сессии Народного Хурала 24 апреля парламентарии решили ходатайствовать о присвоении Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести» перед президентом России Владимиром Путиным. Такое звание дают населённым пунктам, жители которого внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В марте глава государства поддержал эту инициативу. Тогда Путин побывал в столице Бурятии с рабочим визитом. 

Докладчиком по вопросу был лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош. Как пояснил  он в своём выступлении, оснований для наделения города таким званием несколько – наличие у местных предприятий госнаград и (или) вручение им переходящих Красных знамён государственного комитета обороны, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги и документально подтверждённые факты трудового героизма населения в 1941-1945 годах. Улан-Удэ полностью соответствует этим требованиям. В итоге народные избранники приняли соответствующее постановление. 

Несколько лет назад, в августе 2016-го, бывший мэр Александр Голков заявлял, что бурятская столица стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев, а сейчас это хотят сделать в соответствии с федеральным законом № 41, то есть официально. 
звание награда Улан-Удэ

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