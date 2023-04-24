Бизнес-омбудсмена Бурятии без разрешения будут пускать за решётку

Ему дали право свободно посещать осуждённых предпринимателей





Уполномоченному по правам предпринимателей в Бурятии дали возможность свободно навещать бизнесменов, которые находятся за решёткой. Соответствующий законопроект депутаты Народного Хурала приняли на очередной сессии 24 апреля.В рамках рассмотрения жалоб бизнес-омбудсмен вправе без специального разрешения приходить к предпринимателям в СИЗО, а также в учреждения, где они отбывают наказание в виде принудительных работ, ареста или лишения свободы.- Уполномоченный беспрепятственно может посетить места содержания под стражей для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых к лишению свободы за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, – пояснил депутат Народного Хурала Николай Дашеев.