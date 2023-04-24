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В Бурятию прилетели лебеди, а в Забайкалье – дрофы

В Бурятию прилетели лебеди, а в Забайкалье – дрофы
Общество,  Фото:Тункинский национальный парк
Также в инспекторы встретили медведицу с медвежатами и росомаху

В Бурятии государственные инспекторы Кыренского участка Тункинского национального парка во время учёта водоплавающей дичи в урочище озера Зимки сняли на видео лебедя-кликуна. Птица занесена в Красные книги всех субъектов РФ Восточной Сибири.

По информации пресс-службы нацпарка, это редкая перелётная гнездящаяся птица. Взрослая особь может весить до 14 килограммов, а размах крыльев у неё достигает более 2 метров. Своё название лебедь получил за свои характерные громкие, трубные крики, которые часто издаёт в полёте.



В то же время на юг Забайкальского края после очередной зимовки прилетели дрофы. 20 апреля в охранной зоне Сохондинского заповедника в ходе патрулирования территории и мониторинга животного мира были отмечены 4 особи этого вида птиц.

Дрофу достаточно просто узнать. Это одна из самых крупных степных птиц по размеру и самая тяжёлая по массе. У дрофы высокие, отлично развитые ноги, практически лишённые оперения и хорошо приспособленные для быстрого бега по степи. Дрофа в случае опасности вначале пытается убежать, а только потом взлетает.

- Численность дрофы резко сокращается, особенно плачевно обстоят дела у восточного подвида – дрофы Дыбовского. Причиной падения численности послужил человеческий фактор: расширение сенокосных, пахотных угодий, пастьба скота и особенно браконьерство. Дрофа, как вид признан исчезающим, включён в Красную книгу не только России, но и нескольких стран мира. В Забайкалье дрофа держится в период гнездования, а на зиму большая часть птиц мигрирует южнее в восточную часть Китая, - пояснили в заповеднике.

Также в середине апреля в Забайкалье, на территории национального парка «Чикой», во время выездного обследования инспекторы встретили росомаху и медведицу с двумя пестунами – двухгодовалыми медвежатами, сообщает пресс-служба нацпарка.


- Увидеть росомаху – это большая редкость в природе, – комментирует участковый государственный инспектор национального парка «Чикой» Максим Новокрещенных. – Росомаха – удивительное и очень скрытное животное, обладающее неимоверной силой и мощью. Логово росомахи обычно находится в укромном месте среди скал или поваленных деревьев. И как раз в это время самки занимаются родившимся детёнышами, а на снимке с большой вероятности был заснят самец. Также в этом году мы встретили первых медведицу с медвежатами. По фото видно, что медведица упитанная, хорошо перезимовала, медвежата тоже крепкие, здоровые.

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