Скоро в республике вновь похолодает
Тёплая, почти летняя погода, установившаяся в выходные дни в Бурятии, сменится похолоданием. Уже завтра, 25 апреля, в республике разгуляется ветер: днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -10,-15, днём +13,+18, местами +3,+8.
В среду, 26 апреля, ожидается ухудшение погоды, по южной половине республики пройдёт мокрый снег. Утром и днём прогнозиурется усиление ветра до 16-21 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На дорогах местами гололедица, накаты.
В четверг, 27 апреля, облачно с прояснением, по юго-западу и трассе БАМ преимущественно без осадков, по остальной территории осадки, местами сильные. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, по юго-западу до -22, днём 0,+5, местами +5,+10.
В Бурятии опять разгуляются ветра
Общество, Фото:
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