Команда Бурятии стала призёром турнира по ММА «Кубок губернатора»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкалья

Соревнования проходили в Забайкальском крае



В Чите завершился третий региональной турнир по ММА «Кубок губернатора». Порядка 400 спортсменов из регионов Дальнего Востока, города Москвы, Иркутска, Новосибирска, Кузбасса, Республик Бурятии и Саха (Якутии) боролись за чемпионские пояса.



По итогам состязаний первое общекомандное место заняли спортсмены из Забайкальского края. Второе место у борцов из Сахалинской области. Почётное третье досталось команде из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

