Соревнования проходили в Забайкальском крае
В Чите завершился третий региональной турнир по ММА «Кубок губернатора». Порядка 400 спортсменов из регионов Дальнего Востока, города Москвы, Иркутска, Новосибирска, Кузбасса, Республик Бурятии и Саха (Якутии) боролись за чемпионские пояса.
По итогам состязаний первое общекомандное место заняли спортсмены из Забайкальского края. Второе место у борцов из Сахалинской области. Почётное третье досталось команде из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Команда Бурятии стала призёром турнира по ММА «Кубок губернатора»
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