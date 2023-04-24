Победителем «Педагогической весны» стала школа №9
На прошлой неделе в столице Бурятии прошёл муниципальный этап конкурса «Педагогическая весна». Среди участников конкурса были учителя, воспитатели, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы. Площадкой для проведения мероприятия стал дом творчества Октябрьского района.
По итогам конкурса лучшим хором педагогов города стал хор педагогов школы №9, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
- Хор учителей на конкурсе исполнил песню «Гимн учителям». Коллектив работает уже 14 лет. Выступаем на школьных праздниках, городских фестивалях и творческих проектах. Впервые выступали на городском конкурсе художественной самодеятельности в 2010-м году, где заняли первое место. В нашем коллективе поют увлечённые, сплочённые педагоги, которых объединяет любовь к музыке и общению. Наверное, в этом и есть залог успеха, - поделился директор школы №9 Виталий Иванов.
В Улан-Удэ определили лучший хор педагогов
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