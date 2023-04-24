Победителями стали школы №8, №26 и №56
В столице Бурятии подведены итоги второго этапа «Зарницы – 2023». Районные этапы военно-патриотической игры проходил с 19 по 21 апреля на базе школ №40, №8 и №50. Ребята соревновались в таких этапах как: военная топография, стрельба из ПВ, неполная разборка/сборка автомата, медицинская подготовка, комплексные силовые упражнения, ОЗК.
В «Зарнице» Советского района приняли участие ученики школ №1, №4, №8, №9, №37, №44, №54, №58, лингвистической гимназии №3, гимназии №33 и РКШИ.
Победителями стали:
1 место – СОШ №8
2 место - СОШ №58
3 место - Гимназия №33
В «Зарнице» Железнодорожного района приняли участие ученики школ №7, №21, №22, №23, №26, №36, №38, №40, №41, №42, №46, №48, №51, №65, гимназии №59, лицея №27, МГЛ, школы-интерната №22 РЖД, РБНЛ-№1.
Места распределились следующим образом:
1 место – СОШ №26
2 место - СОШ №46
3 место - СОШ №42
В «Зарнице» Октябрьского района приняли участие ученики школ №5, №12, №15, №17, №19, №20, №24, №25, №31, №32, №35, №47, №49, №50, №52, №55, ФМ №56, №57, №63, Бурятской гимназии №29.
По результатам соревнований:
1 место – ФМ №56
2 место - СОШ №31
3 место - СОШ №47
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, первый этап соревнований среди учеников 6-8 классов города стартовал 11 апреля. Всего в мероприятии приняли участие 51 школа столицы Бурятии.
В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике проведут чемпионат «Страница»
Акция пройдёт по всей России 2 июня
В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства
В столице республики стартовала литературная акция
Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии
Начались подготовительные работы для реконструкции аэродромной инфраструктуры
Победителями стали школы №8, №26 и №56
Победителем «Педагогической весны» стала школа №9
За мальчика заступилась неравнодушная горожанка
«Летом невозможно ни купаться, ни проплыть на лодке», - сетуют хоринцы
Объекты расположены в Нижнеудинском районе
За каждое призовое место предусмотрен денежный приз в 60 тысяч рублей
С круглой датой поздравили чету из Баргузинского района
Властям нужны люди, которые «вместе с нами»
Также он поделился опытом с коллегами по лечению и реабилитации детей