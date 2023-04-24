В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Победителями стали школы №8, №26 и №56



В столице Бурятии подведены итоги второго этапа «Зарницы – 2023». Районные этапы военно-патриотической игры проходил с 19 по 21 апреля на базе школ №40, №8 и №50. Ребята соревновались в таких этапах как: военная топография, стрельба из ПВ, неполная разборка/сборка автомата, медицинская подготовка, комплексные силовые упражнения, ОЗК.



В «Зарнице» Советского района приняли участие ученики школ №1, №4, №8, №9, №37, №44, №54, №58, лингвистической гимназии №3, гимназии №33 и РКШИ.



Победителями стали:

1 место – СОШ №8

2 место - СОШ №58

3 место - Гимназия №33



В «Зарнице» Железнодорожного района приняли участие ученики школ №7, №21, №22, №23, №26, №36, №38, №40, №41, №42, №46, №48, №51, №65, гимназии №59, лицея №27, МГЛ, школы-интерната №22 РЖД, РБНЛ-№1.



Места распределились следующим образом:

1 место – СОШ №26

2 место - СОШ №46

3 место - СОШ №42



В «Зарнице» Октябрьского района приняли участие ученики школ №5, №12, №15, №17, №19, №20, №24, №25, №31, №32, №35, №47, №49, №50, №52, №55, ФМ №56, №57, №63, Бурятской гимназии №29.



По результатам соревнований:

1 место – ФМ №56

2 место - СОШ №31

3 место - СОШ №47



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, первый этап соревнований среди учеников 6-8 классов города стартовал 11 апреля. Всего в мероприятии приняли участие 51 школа столицы Бурятии.

