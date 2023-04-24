Также он поделился опытом с коллегами по лечению и реабилитации детей
Бурятию посетил известный детский лор-врач Олег Наумов. Совместно с коллегами из оториноларингологического отделения детской республиканской клинической больницы в течение недели было прооперировано 13 детей с хроническими осложнёнными гнойными патологиями (средний отит и врождённые образования среднего уха).
- В детской республиканской клинической больнице Олег Геннадьевич уже не в первый раз. Ранее он был с визитом в 2021 году и помогал нашим врачам повышать свой опыт в хирургическом лечении снижения слуха и хронических отитов у детей, - сообщает пресс-служба ДРКБ.
По приглашению больницы лор-врач провёл мастер-класс по заболеваниям среднего уха и кондуктивной тугоухости у детей. Олег Наумов поделился опытом по лечению и реабилитации детей с такими патологиями, как вести себя с такими детьми, как найти верный подход.
- Представляю детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой и детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова в Москве, где выполняются данные хирургические вмешательства. Достигнуто предварительное соглашение, чтобы врачи ДРКБ в дальнейшем приехали к нам на обучение. Надеюсь, что мы будем сотрудничать ещё больше и делиться опытом, - отметил Олег Наумов.
Справка
Олег Геннадьевич Наумов – заведующий учебной частью Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доцент кафедры детской оториноларингологии, хирург, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук. Профессиональный стаж – 30 лет.
Детей Бурятии прооперировал известный детский лор-врач
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