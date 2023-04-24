Победитель преподаёт математику в Тугнуйской средней школе
21 апреля в Улан-Удэ завершился республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2023». В торжественной обстановке прозвучало имя абсолютного победителя. Им стала Татьяна Трофимова, учитель математики Тугнуйской средней школы.
- Спасибо всем, кто помогал нам эти дни, направлял и оценивал, спасибо нашей большой команде – столько тепла и взаимной поддержки! Мы все сегодня победители! В Год педагога и наставника очень почётно стоять на этой сцене в качестве абсолютного победителя. Эту победу я посвящаю своим маме и бабушке – у нас династия учителей, я достойно буду нести это звание, - сказала Татьяна Евгеньевна.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, призёрами конкурса также стали:
- Екатерина Соболева, учитель истории и обществознания, педагог-психолог МАОУ «СОШ №3» г. Северобайкальск;
- Заята Абашеева, учитель начальных классов МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева»;
- Цыпилма Цыжипова, учитель математики МАОУ «Исингинская СОШ»;
- Вячеслав Самбоцыренов, учитель обществознания, истории ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-интернат среднего общего образования».
В Бурятии выбрали «Учителя года»
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