В Бурятии выбрали «Учителя года»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Победитель преподаёт математику в Тугнуйской средней школе



21 апреля в Улан-Удэ завершился республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2023». В торжественной обстановке прозвучало имя абсолютного победителя. Им стала Татьяна Трофимова, учитель математики Тугнуйской средней школы.



- Спасибо всем, кто помогал нам эти дни, направлял и оценивал, спасибо нашей большой команде – столько тепла и взаимной поддержки! Мы все сегодня победители! В Год педагога и наставника очень почётно стоять на этой сцене в качестве абсолютного победителя. Эту победу я посвящаю своим маме и бабушке – у нас династия учителей, я достойно буду нести это звание, - сказала Татьяна Евгеньевна.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, призёрами конкурса также стали:

- Екатерина Соболева, учитель истории и обществознания, педагог-психолог МАОУ «СОШ №3» г. Северобайкальск;

- Заята Абашеева, учитель начальных классов МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева»;

- Цыпилма Цыжипова, учитель математики МАОУ «Исингинская СОШ»;

- Вячеслав Самбоцыренов, учитель обществознания, истории ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-интернат среднего общего образования».



