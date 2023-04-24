В пригородном районе Бурятии обещают решить проблему очистки воды

Там строят станцию водоочистки
В посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии идёт строительство станции водоочистки. Работы на объекте планируют завершить летом этого года.
Источник водоснабжения в Тапхаре содержит высокую концентрацию железа. Для решения этой проблемы идёт строительство станции, которая будет заниматься механической очисткой воды. Таким образом, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в дома жителей будет поступать качественная питьевая вода, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.
По словам начальника управления Анатолия Урбанова, на сегодняшний день большая часть работ на объекте уже выполнена: смонтировано здание станции, ёмкости для воды, водопроводная камера и частично поставлено оборудование. Оставшаяся часть работ должна быть завершена в июне этого года.
- С каждой подрядной организацией установили сроки поставки оставшегося оборудования и его монтажа. Определили, что подрядные организации должны завершить все работы в июне месяце и приступить к пусконаладочным работам, - рассказал Анатолий Урбанов.
Новая система водоочистки в посёлке Тапхар обеспечит жителей близлежащих сёл Иволгинск и Нижняя Иволга, а это порядка 12 тысяч человек, чистой питьевой водой, отвечающей всем требованиям санитарно-гигиенических норм.
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