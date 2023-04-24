Родители студентов заявили, что их размер сократился в несколько раз
В группу «Ока-инфо.24/7» недавно обратилась мать студента Бурятского госуниверситета. Она рассказала, что учащимся вуза всё время снижают стипендии.
- В прошлом году получали где-то 12 тысяч рублей. В этом стало 9000, а теперь вообще уменьшили почти вдвое. Сказали, что ударников много и поэтому стипендию разделили на всех. Разве не бывает определённого стандарта? Или она так и будет то повышаться, то снижаться? – говорится в сообщении.
В стипендиальном отделе БГУ подтвердили: это действительно связано с увеличением количества студентов, закрывающих сессии на «хорошо» и «отлично».
-У каждого университета есть ежегодное финансирование. Эта сумма делится на количество студентов и распределяется на весь учебный год. Число учащихся увеличилось, а финансирование осталось прежним. В итоге размеры стипендии незначительно сократились, – подчеркнули в вузе.
Там добавили: ежемесячные денежные выплаты для студентов университета все равно являются одними из самых высоких. В 2023 году стандартный размер государственной академической стипендии в вузах составил 1825 рублей.
В Бурятии пожаловались на снижение стипендий
Общество, Фото:
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