В соревнованиях были разные спортивные дисциплины
В улан-удэнской колонии №2 в рамках празднования Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г.) прошла спартакиада между отрядами осуждённых.
Соревнования включали в себя такие спортивные дисциплины, как подтягивание на перекладине, поднятие гири весом в 24 кг. и перетягивание каната. По итогу состязаний победителям в личном первенстве и общекомандном зачёте вручили грамоты.
Мероприятие проведено для формирования и развития физических способностей, морально-волевых качеств осуждённых, укрепления их физического здоровья, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошла спартакиада между отрядами осуждённых
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