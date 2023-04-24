В улан-удэнской колонии прошла спартакиада между отрядами осуждённых

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В соревнованиях были разные спортивные дисциплины



В улан-удэнской колонии №2 в рамках празднования Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г.) прошла спартакиада между отрядами осуждённых.



Соревнования включали в себя такие спортивные дисциплины, как подтягивание на перекладине, поднятие гири весом в 24 кг. и перетягивание каната. По итогу состязаний победителям в личном первенстве и общекомандном зачёте вручили грамоты.



Мероприятие проведено для формирования и развития физических способностей, морально-волевых качеств осуждённых, укрепления их физического здоровья, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





