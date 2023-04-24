В Бурятии умерла кошка со страшной болезнью, которую пытались спасти волонтёры

Они заявили, что животное боролось за жизнь до последнего













У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови. Конкретного диагноза при этом не было, но через несколько недель его всё же



- Это одна из самых страшных болезней для кошек. Вирус буквально съедает Афину изнутри, но она борется уже третью неделю. Не сдаётся, и каждый день её жизни для нас – как праздник, – поделились ранее волонтёры.



Панлейкопения забрала уже немало животных, которых спасали улан-удэнские зоозащитники. Всех, у кого есть возможность, попросили помочь кошке рублём. Но спасли её, увы, не удалось. Афина попала к зоозащитникам прошлой весной. Истощённая и с букетом инфекций, она продолжала, несмотря ни на что, кормить своих котят. Животное в итоге выходили, а детёныши благополучно обрели дом. Но год спустя самочувствие подопечной фонда снова резко ухудшилось – у неё начались скачки температуры, анемия и обезвоживание.У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови. Конкретного диагноза при этом не было, но через несколько недель его всё же поставили – панлейкопения.- Это одна из самых страшных болезней для кошек. Вирус буквально съедает Афину изнутри, но она борется уже третью неделю. Не сдаётся, и каждый день её жизни для нас – как праздник, – поделились ранее волонтёры.Панлейкопения забрала уже немало животных, которых спасали улан-удэнские зоозащитники. Всех, у кого есть возможность, попросили помочь кошке рублём. Но спасли её, увы, не удалось.

Кошка по кличке Афина, у которой обнаружили страшную болезнь – панлейкопению – умерла. Об этом сообщили на днях представители фонда «Собака счастья».- Афина на мягких облачках. Она боролась и держалась до последнего, но, к сожалению, не справилась, – рассказали волонтёры на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Пусть ей там будет хорошо. А нам остаётся только вспоминать её и верить, что она чувствовала поддержку, тепло и любовь.