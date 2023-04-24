В Бурятии следят за поджигателями травы

В выходные дни сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Бурятии проводили патрулирования в дачных и садовых некоммерческих товариществах, кладбищах в Улан-Удэ. Они выявляли виновников ландшафтных пожаров, а также нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.Только за сутки пожарно-спасательные подразделения республики 10 раз реагировали на возгорания сухой растительности. Основными причинами пожаров являются нарушение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём.В эти дни для профилактики и предотвращения пожаров также усилена численность межведомственных патрульных групп. По результатам работы 23 патрульно-контрольными группами за сутки составлено 12 административных протоколов.- Убедительная просьба к гражданам в преддверии родительского дня при наведении порядка в местах захоронений, не сжигать мусор и прошлогоднюю сухую растительность, не оставлять в оградах зажжённые свечи. Мусор необходимо собрать и оставить в специально отведённых местах, - обратились к жителям республики в ГУ МЧС по Бурятии.В республике действует особый противопожарный режим. Любые действия с применением открытого огня недопустимы, за это предусмотрена административная ответственность - наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырёхсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.