На севере ожидается снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по трассе БАМ до умеренного.
Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный, днём 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.
В Бурятии сегодня переменная облачность
Общество, Фото:
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