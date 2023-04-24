В Бурятии сегодня переменная облачность

На севере ожидается снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по трассе БАМ до умеренного.



Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный, днём 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.





