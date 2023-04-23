Красноярский кардиохирург спас младенца с тяжелейшим пороком сердца в Иркутске

Малыша надо было срочно оперировать, так как его состояние ухудшалось



В областную больницу в Иркутске поступил трёхмесячный ребёнок с тяжелейшим пороком сердца. У него была выявлена коарктация аорты - локальное сужение главного сосуда в теле, но, кроме того, порок дополняло сужение всей дуги аорты.



Обычно детей с тяжёлыми пороками сердца незамедлительно отправляют в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярск. Но малыша из Иркутска транспортировать было невозможно, его состояние резко ухудшалось, рассказали в пресс-службе федерального центра.



В Иркутск из Красноярска срочно вылетел детский кардиохирург Александр Титов. Он с трапа самолёта отправился в операционную.



— Медлить было нельзя, ребёнок ухудшался, его организм переставал справляться с пороком – рассказал Александр Титов. – В аэропорту меня встретил заведующий отделением. Пока ехали в больницу, Евгений Сергеевич Ефанов ознакомил меня с особенностями пациента, посмотрели снимки, и сразу же за работу. Операция заняла около четырёх часов, всё получилось, ребёнка вывезли в реанимацию, а мне удалось немного передохнуть. Наутро, убедившись, что с малышом всё в порядке, я полетел обратно, так как в Красноярск нужно было вернуться максимально быстро – в отделении ждали не менее тяжёлые пациенты. Дальнейшую ситуацию с ребёнком отслеживали уже по телефону.



Александр Титов добавил, что совместная работа двух регионов по врожденным порокам сердца идёт не первый год.





