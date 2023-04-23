Допуск разрешён только тем спортсменам, которые смогут доказать свой нейтралитет после независимой проверки
Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет посредством независимого процесса проверки», - говорится в заявлении организации.
28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
Лучники Бурятии стабильно входят в состав национальной сборной. На Олимпиаде в Токио Светлана Гомбоева (сейчас Дашанимаева) завоевала серебряную медаль в командном турнире. На Олимпиаде 2016 года серебро в той же дисциплине взяла Инна Степанова.
Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 23.04.2023
Допуск разрешён только тем спортсменам, которые смогут доказать свой нейтралитет после независимой проверки
Общество, 23.04.2023
По республике переменная облачность
Звонивший обманом заставил жертву установить на смартфон стороннее приложение
Перелётные птицы отдыхают в Боргойском заказнике. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Приговор суда вступил в законную силу
Процесс возглавил Вадим Бредний
У подозреваемого изъяли мясо и мотоцикл, на котором злоумышленник вывез разделанную тушу коровы
Выставка приурочена к 50-летнему юбилею кафедры ВСГУТУ
Автомобиль, на котором каталась пьяная компания, был ранее угнан
Принятый Госдумой пакет законов, инициированный рабочей группой по СВО, предусматривает усовершенствование действующих механизмов и установление прав на получение льгот для участников специальной военной операции (СВО) и их семей
Жителям республики напоминают, в Бурятии действует особый противопожарный режим
Стальвира Оршуш выступала на соревнованиях в весовой категории 53 кг.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу
Но без флага и гимна
С вопросом про бесплатное питание к омбудсмену обратилась мать военного