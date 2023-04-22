Люди были счастливы: в Улан-Удэ привели в порядок сквер имени Сенчихина

Процесс возглавил Вадим Бредний

В 11 часов утра над Улан-Удэ кружил вертолёт. Пролетая то и дело над Шишковкой, пилоты могли видеть с высоты более ста человек. Они собрались в сквере имени Сенчихина. Пришли не просто так, а чтобы убрать в день общегородского субботника этот новый бульвар от улицы Гагарина до улицы Революции 1905 года.



Но бульвар вроде бы был чистым. В центре города сейчас местами гораздо грязнее. «Наверное, комбинат по благоустройству постарался, - бросил на ходу один из ответственных товарищей. – Это же и их территория».



Люди разбирали нехитрый инструмент – грабли, мётлы, мешки для мусора и перчатки. Под повторяющуюся по кругу мелодию - Don’t Worry, Be Happy – они были счастливы: общались с друзьями и коллегами, искренне радовались тёплому весеннему солнышку.



Всё натуральное!



Вадим Бредний, депутат горсовета от микрорайона, появился на небольшой сцене. Он тоже начал с солнца и весны:



- Сегодня весенний день, замечательный, такой солнечный. Не можем не сказать, что это день рождения дедушки Ленина! Цель субботника – сделать наш прекрасный сквер ещё более красивым, чистым и ухоженным. Он и так хорош, но в день субботника должен стать праздничным и нарядным.



Основатель «Титана» мотивировал титановцев и местных жителей, пообещав всем чай и вкусные пирожки по окончании работы. Затем Бредний дал официальный старт акции, сам взял грабли и стал сгребать прошлогоднюю траву неподалёку от бюста Героя Советского Союза Прокофия Сенчихина. Его в 2015 году открыли по инициативе Вадима Бредний.



- Вадим Витальевич, раз уж вы Ленина вспомнили, пластиковое бревно вы приготовили?



- Нет! У нас таких нету! Всё по-честному! Грабли вот они - натуральные!



Сухая трава, наверное, пожалела, что попалась под этот инструмент предпринимателя и депутата.



Да! Чистым бульвар оказался только на первый взгляд. На самом деле грязи было изрядно.



- Два мешка травы собрали за 30 минут! - поделилась Елена, управленец из «Титана», работавшая с коллегами ближе к улице Гагарина. – Мы с Аюной мусора вон сколько намели!



Кучи песка, фантиков вперемешку с сигаретными пачками были солидные.



Алкомаркет не устоял



Вертолёт продолжал кружить над Шишковкой, а окрестные ветераны из клуба «Пилот» сметали песок с дорожек.



- Мы не стюардессы! И не с авиазавода! – сразу же объяснила «Байкал-Daily» странное для Шишковки название Галина Воропай, лидер пенсионеров. – У нас долгое время был винно-водочный магазин с таким названием, который мы выживали.



И пенсионеры его закрыли! Клуб в нём сделали. Теперь в этом помещении собираются пожилые активисты. Чаи гоняют, в шахматы и другие интеллектуальные игры играют, территорию рядом благоустраивают.



- Мы ходим на субботники с удовольствием. Особенно в такую прекрасную погоду. Мы люди старого поколения. У кого-то уже болит нога, у кого-то - рука. Многим далеко за 70! – с гордостью сказала Воропай.



И тут же пожаловалась на местную молодёжь:



- Раньше грязный сквер был. Потом благоустроили. Вадим Витальевич три раза подсаживал деревья. Так ломают же!



И посетовала на местных хулиганов.



Такие разные дети



Рядом боролись со старой травой и песком на дорожках ученики 26-й школы. Но это были не хулиганы. Маша из седьмого класса ветки у молодой растительности не ломает. И в сквере имени Сенчихина не мусорит. Она вообще не мусорит.



- Мы уже два раза выходили на субботник, - рассказала девочка в маске, орудуя граблями не хуже взрослых. – Не сорим, потому что сами убираем!



Шестиклассник Денис тоже не вандал. Он эко-активист: внизу бульвара раздавал буклеты о том, почему необходим раздельный сбор мусора.



- Стекло - отдельно, пластик - отдельно, - объяснил подросток в экологичной зелёной футболке.



Денис энергично заверил, что он у себя дома поступает именно так.



- Сегодня у нас вышли 20 человек, - бодро отчиталась завуч Елена Баторова. Она руководила школьниками. Да и сама помогала процессу наведения полного порядка в сквере. - Десятый и седьмой классы. Кто рядом живёт. Это у нас традиционно весной и осенью. Присоединяются все желающие.



Замдиректора по воспитательной работе удивилась претензиям старой гвардии. Рассказала, что в школе «проводятся классные часы, и даже есть экологические классы».



Под конец привезли песок, чтобы подсыпать ямы, образовавшиеся у качелей, лавочек и тренажёров.



- Такой мелкий песок, очень подходит для этого, - поделился ветеран Виктор Гущин. - А которым сперва посыпали, выдувается ветром. Тротуары все в нём! Искусственное покрытие у тренажёров из-за такого портится.



Он тоже напомнил, что 22 апреля – день рождения Ленина. А все субботники «пошли от него».



Через два часа после начала уборки в сквере, которая прошла в рамках общегородского субботника, выгрузили термосы с чаем и обещанные пирожки от фабрики «Селенга». Они, как и было обещано, оказались очень вкусными.

