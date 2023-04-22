У подозреваемого изъяли мясо и мотоцикл, на котором злоумышленник вывез разделанную тушу коровы
В полицию в Карымском районе Забайкальского края поступило телефонное сообщение от жителя посёлка Курорт-Дарасун о хищении коровы с безнадзорного выпаса. Потерпевшему причинён материальный ущерб в сумме 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили место забоя скота в 1,5 километрах от посёлка. На месте происшествия обнаружены следы протектора шин мотоцикла.
Позже установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1991 года рождения.
Возбуждено уголовное дело. Гражданин допрошен в качестве подозреваемого. От него получены признательные показания. Изъято мясо и мотоцикл, на котором злоумышленник вывез разделанную тушу коровы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл корову с безнадзорного выпаса
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