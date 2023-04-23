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В Улан-Удэ до +11 градусов

В Улан-Удэ до +11 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 апреля по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по трассе БАМ до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +8, +13, местами 0, +5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 7-12 м/с. Температура ночью -7,-9, днём +9, +11.
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