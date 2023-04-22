Глава Бурятии пообещал и дальше писать отчёты о командировках

Он провёл опрос в телеграм-канале



Глава Бурятии Алексей Цыденов утром 21 апреля в своём телеграм-канале задал вопрос: «Писать отчёты о командировках?»

«В Москве бываю практически каждую неделю, - объяснил он. - Рабочих встреч и официальных мероприятий с руководством правительства и федеральных органов, с депутатами Госдумы и сенаторами, крупным бизнесом много. По разным нашим бурятским вопросам, проблемам и проектам. Иногда пишу отчёты об этом, чаще ничего не пишу (ну, съездил, отработал и ладно). Хотел спросить - надо ли отчёты о поездках в Москву и встречах писать? Интересно это? Или это рабочий процесс и особо не интересует?»

К вечеру того же дня 91% из 2215 принявших участие в голосовании высказались за то, чтобы Алексей Цыденов продолжил рассказывать о поездках.

«Крайне доходчивая позиция, - отреагировал глава Бурятии. - Буду писать отчёты!».

«Байкал-Daily» надеется, что краткие посты Цыденова будут касаться не только его поездок и работы в Москве. География командировок по республике и в другие города, страны тоже обширна.

Кстати телеграм-канал Алексея Цыденова имеет на утро 22 апреля 2023 года 10088 подписчиков. У его коллеги Игоря Кобзева из Иркутской области – 38781. У губернатора Забайкальского края Александра Осипова всего 591 читатель.