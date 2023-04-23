Остановку в селе в Бурятии превратили в общественный туалет





- Стоять возле остановки невозможно, не говоря уже о том, чтоб зайти и спрятаться там от ветра, поскольку это туалет всеобщего пользования. В неё и за неё в прямом смысле ходят в туалет. Это сейчас уже невозможно, а летом и подойти страшно будет! – посетовали люди в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».













Жители села Кардон, которое находится в пригородном Тарбагатайском районе, поинтересовались, кто должен наводить чистоту на автобусных остановках. На одной из них, по словам сельчан, «просто ужас что творится»: повсюду валяются бутылки, пакеты и другой мусор. Но это ещё не всё.Они призвали остальных не быть свиньями и хотя бы чуточку уважать друг друга.В свою очередь, в УпрДор «Южный Байкал», которое занимается оперативным управлением федеральными автомобильными дорогами, отметили, что территорию уже привели в порядок и в качестве подтверждения опубликовали фото до и после уборки.