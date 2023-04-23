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«Запах гнили и клопы»: Жители севера Бурятии исстрадались из-за выпивающей соседки

«Запах гнили и клопы»: Жители севера Бурятии исстрадались из-за выпивающей соседки
Общество,  Фото:pixabay.com
Они потребовали переселить женщину «в какой-нибудь сарай»

В одном из домов Северобайкальска – настоящая напасть. Жильцы страдают из-за выпивающей соседки. По их словам, в квартире женщины постоянно собираются её собутыльники – «абсолютно все бомжи и бичи» и «оттуда идёт постоянный запах фекалий и тухлятины».

- В квартире – постоянные драки. В доме проживает четверо несовершеннолетних. Один из них – инвалид. Трое ходят в школу. И утром невозможно выйти, поскольку весь подъезд в крови или там обязательно спит один из этих алкашей, – негодуют северобайкальцы в местном паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте». – Некоторые собутыльники могут накричать матом. Неужели нельзя решить этот вопрос?

Люди говорят, что жильё муниципальное и за коммуналку женщина не платит.

- Просим переселить её в какой-нибудь сарай, – заявили они.

Гости соседки то и дело курят сигареты. Усугубляет ситуацию то, что в «нехорошей» квартире водятся клопы.

- Как-то довелось увидеть, что весь пол в прокурах. Это длится уже не один год. Полицию вызывали не раз. Помогите избавиться от клопов – мы все искусаны, но их невозможно вывести. Они с этой бичары ползут обратно. Трави-не трави – бесполезно, – жалуются жильцы.

А недавно из квартиры начал доноситься запах гнили, окутавший уже всю жилую постройку.

- Так недалеко и до пожара. Не доводите, пожалуйста, до беды, – воззвали северобайкальцы к властям. – Если вы не можете решить этот вопрос, вынуждены будем обращаться в прокуратуру и органы выше.

Интернет-пользователи посоветовали не строчить жалобы в соцсетях, а обратиться напрямую в мэрию. Ранее жители города поведали, как им приходится страдать от чудаковатых соседей. Они рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей.
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