В Бурятии коммунальщика оштрафовали за нехватку угля

Назначены штрафы в 60 тысяч



В Муйском районе Бурятии привлекли к ответственности руководителя теплоснабжающих организаций.



- В ходе надзорных мероприятий в январе-феврале установлены факты нарушения нормативных объёмов запасов угля на котельных, их недостаточного формирования. Это могло привести к чрезвычайным ситуациям, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении руководителя коммунальных организаций ООО «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С», оказывающих услуги теплоснабжения в посёлках, возбудили дела об административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ «Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями».



В прокуратуре сообщили, что суд назначил виновному наказание в виде штрафов в сумме 60 тысяч рублей.

