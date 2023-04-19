Назначены штрафы в 60 тысяч
В Муйском районе Бурятии привлекли к ответственности руководителя теплоснабжающих организаций.
- В ходе надзорных мероприятий в январе-феврале установлены факты нарушения нормативных объёмов запасов угля на котельных, их недостаточного формирования. Это могло привести к чрезвычайным ситуациям, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении руководителя коммунальных организаций ООО «Икибзяк» и «Тепловодокоммуникации-С», оказывающих услуги теплоснабжения в посёлках, возбудили дела об административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ «Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями».
В прокуратуре сообщили, что суд назначил виновному наказание в виде штрафов в сумме 60 тысяч рублей.
В Бурятии коммунальщика оштрафовали за нехватку угля
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