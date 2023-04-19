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Улан-удэнцам напомнили о перекрытых дорогах

Улан-удэнцам напомнили о перекрытых дорогах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе ограничили движение сразу на нескольких оживлённых участках

В мэрии напомнили, какие улицы сейчас перекрыты в Улан-Удэ. Одна из них – Ленина. В рамках реконструкции театра «Ульгэр» на съезде к Арбату обустраивают ливневую канализацию и сети.



Из-за этого на две недели – до 30 апреля – изменилась схема движения сразу 12-ти маршруток – № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 33, 37, 77, 80, 82 и 95. Они объезжают закрытый участок по улицам Сухэ-Батора и Смолина и далее – по утверждённой схеме.

На пересечении улиц Трубачеева, Ключевская и Сахьяновой недель началось масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста через Уду. Три автобуса – № 17, 134 и 135 – теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 – через внутриквартальные проезды.


Из-за реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе тоже перекрыли сразу несколько улиц – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической). Маршрутки № 56с, 80, 92, 27, 57 и 100 тоже ходят по-новому. А конечную остановку некоторых из них перенесли с «Тубдиспансера» на «Интернат».





улицы дороги транспорт

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