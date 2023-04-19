19 апреля

18 апреля

Популярное

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые поправки ужесточат наказание за госизмену, за диверсии и терроризм

Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

- Поправки вносятся в статью 275 УК «Государственная измена». После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить наказание в виде пожизненного заключения, - сообщает РИА Новости.

Сейчас за эти преступления грозит срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии теперь предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы вместо нынешних 15. Также усилится ответственность за «антитеррористические» статьи УК — за международный терроризм будет грозить от 12 лет лишения свободы, а не от десяти.

Ужесточается ответственность и по статье 205 УК «Террористический акт». Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

За участие в террористических сообществах (205.4 УК) будет грозить от десяти до 15 лет лишения свободы вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти с пяти до семи лет.
госизмена

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
Общество, 19.04.2023
Он как по волшебству заработал после шумихи в соцсетях
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Общество, 19.04.2023
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
Общество, 19.04.2023
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
Общество, 19.04.2023
На помощь животному пришли волонтёры и сотрудники управляющей компании
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
Общество, 19.04.2023
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
Общество, 19.04.2023
Девушка прошла курсы профмастерства 
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество, 19.04.2023
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
Общество, 19.04.2023
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
Общество, 19.04.2023
На это брошены все силы коммунальщиков
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 19.04.2023
В республике ожидается снег и ветер 
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Общество, 18.04.2023
В республике стартовал вокальный конкурс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^