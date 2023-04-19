Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Новые поправки ужесточат наказание за госизмену, за диверсии и терроризм



Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.



- Поправки вносятся в статью 275 УК «Государственная измена». После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить наказание в виде пожизненного заключения, - сообщает РИА Новости.



Сейчас за эти преступления грозит срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Кроме того, депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии теперь предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы вместо нынешних 15. Также усилится ответственность за «антитеррористические» статьи УК — за международный терроризм будет грозить от 12 лет лишения свободы, а не от десяти.



Ужесточается ответственность и по статье 205 УК «Террористический акт». Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.



За участие в террористических сообществах (205.4 УК) будет грозить от десяти до 15 лет лишения свободы вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти с пяти до семи лет.

