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В Бурятии ограничили доступ к открытым резервуарам

В Бурятии ограничили доступ к открытым резервуарам
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Проверку провела прокуратура

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии прокуратура обнаружила, что к открытым резервуарам на территории бывшего лесопромышленного комплекса имеется свободный доступ.

- На земельном участке, где размещалось предприятие, имеются неиспользуемые по назначению резервуары, не содержащие продукты нефтепереработки, доступ к которым не ограничен. Объекты создавали угрозу жизни и здоровью населения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Глава администрации Заиграевского района получил прокурорское представление. После этого нарушения устранили. Сейчас доступ к резервуарам ограничен – там установили бетонные плиты. 
прокуратура

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