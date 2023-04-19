Проверку провела прокуратура
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии прокуратура обнаружила, что к открытым резервуарам на территории бывшего лесопромышленного комплекса имеется свободный доступ.
- На земельном участке, где размещалось предприятие, имеются неиспользуемые по назначению резервуары, не содержащие продукты нефтепереработки, доступ к которым не ограничен. Объекты создавали угрозу жизни и здоровью населения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Глава администрации Заиграевского района получил прокурорское представление. После этого нарушения устранили. Сейчас доступ к резервуарам ограничен – там установили бетонные плиты.
В Бурятии ограничили доступ к открытым резервуарам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он как по волшебству заработал после шумихи в соцсетях
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре
На помощь животному пришли волонтёры и сотрудники управляющей компании
Проверку провела прокуратура
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
Сейчас бойцы находятся в отпуске
Её устроят в парке имени Жанаева
Девушка прошла курсы профмастерства
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
На это брошены все силы коммунальщиков
В городе и его окрестностях сильная метель
В республике ожидается снег и ветер
Общество, 18.04.2023
В республике стартовал вокальный конкурс