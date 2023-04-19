В Бурятии ограничили доступ к открытым резервуарам

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Проверку провела прокуратура



В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии прокуратура обнаружила, что к открытым резервуарам на территории бывшего лесопромышленного комплекса имеется свободный доступ.



- На земельном участке, где размещалось предприятие, имеются неиспользуемые по назначению резервуары, не содержащие продукты нефтепереработки, доступ к которым не ограничен. Объекты создавали угрозу жизни и здоровью населения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Глава администрации Заиграевского района получил прокурорское представление. После этого нарушения устранили. Сейчас доступ к резервуарам ограничен – там установили бетонные плиты.

