В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка





Эту историю рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Недавно одна из жительниц бурятской столицы отправилась гулять с собакой и, проходя мимо подвала дома, услышала, как там истошно мяукает котёнок.Спасти его своими силами улан-удэнка не могла, поскольку все двери и лазы в подвал оказались закрыты. Девушка решила позвонить в организацию, обслуживающую дом, и объяснила ситуацию.В управляющей компании не бросили трубку с просьбой «перезвонить через неделю или месяц», как это обычно бывает, а направили на место сотрудника, который открыл подвал. Волонтёры смогли забрать оттуда котика.Представители фонда выразили в соцсетях благодарность управляющей компании «Восточный-2».- Зачастую нам приходится тратить очень много времени, чтобы вызволить кошек из подвалов. На примере этой организации хотелось бы показать всем остальным: просто проявить сочувствие и выделить 20 минут времени – не так сложно, чтобы спасти жизнь, – рассказали в «Собаке счастья».