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В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»

В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Велопробег посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Улан-Удэ продолжается приём заявок на участие в велопробеге «Звезда Победы». Он состоится 6 мая. В велопробеге могут принять участие жители города от 16 лет и старше.

- Цель акции - почтить память земляков, не вернувшихся с войны, отдать дань памяти и глубокого уважения подвигу наших воинов, - отметил начальник управления по делам молодежи Михаил Иванов.

Сбор участников запланирован на 9:30 утра на трёх точках старта. В 10:00 там пройдут районные митинги и начнётся построение колонн.

В 10:20 велоколонны стартуют по трём маршрутам:

- Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

- Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны в мкр. Горького - ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

- Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы. В 11:00 – прибытие на Мемориал Победы.

В 11:15 велопробег завершится акцией «Цветок Победы», посвящённой празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники велопробега возложат гвоздики к Вечному Огню.

Заявки на участие принимаются до 28 апреля в управлении по делам молодёжи администрации города по ул. Павлова, д. 1. Тел. 436042, 434626; e-mail [email protected] Рекомендуется иметь велосипедные шлемы. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки.

Фоторепортаж с прошлогоднего велопробега «Звезда Победы» можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение 16+ 
велопробег День Победы

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