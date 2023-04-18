Велопробег посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ продолжается приём заявок на участие в велопробеге «Звезда Победы». Он состоится 6 мая. В велопробеге могут принять участие жители города от 16 лет и старше.
- Цель акции - почтить память земляков, не вернувшихся с войны, отдать дань памяти и глубокого уважения подвигу наших воинов, - отметил начальник управления по делам молодежи Михаил Иванов.
Сбор участников запланирован на 9:30 утра на трёх точках старта. В 10:00 там пройдут районные митинги и начнётся построение колонн.
В 10:20 велоколонны стартуют по трём маршрутам:
- Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;
- Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны в мкр. Горького - ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;
- Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы. В 11:00 – прибытие на Мемориал Победы.
В 11:15 велопробег завершится акцией «Цветок Победы», посвящённой празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники велопробега возложат гвоздики к Вечному Огню.
Заявки на участие принимаются до 28 апреля в управлении по делам молодёжи администрации города по ул. Павлова, д. 1. Тел. 436042, 434626; e-mail [email protected] Рекомендуется иметь велосипедные шлемы. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки.
Фоторепортаж с прошлогоднего велопробега «Звезда Победы» можно посмотреть по ссылке.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ принимают заявки на велопробег «Звезда Победы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Велопробег посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
С начала текущего года обследовано 46 пациентов
Сергею Леонову было 49 лет
Заявки принимают до конца недели
Фильм приурочен к юбилею республики
В колонии открылся новый производственный цех
Наталья Светозарова написала заявление по собственному
Первая такая появилась в сотых кварталах
За год от них поступило более сотни жалоб
В нём примут участие более 400 спортсменов
Об этом сообщил департамент МИД России
В танце они попытались показать, как зарождается жизнь
На ней можно увидеть фотографии археологических памятников и объектов каменного и деревянного зодчества
Пустивший огонь человек может испортить не только свою, но и чужую карму
Некоторые жители республики получат их только через три дня