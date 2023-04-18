Жители Бурятии почтут божество Очирвани

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молебен состоится на родине двух Пандито Хамбо-лам



В Кяхтинском районе Бурятии, вблизи села Шарагол, у подножия горы Отсон Хаан в местности Шарголж ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут ежегодный молебен на бурятском языке. Почитание и подношение божеству Очирвани пройдут 22 апреля на родине первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева и второго Пандито Хамбо-ламы Содномпила Хетырхеева. Начало молебна: в 10:00.



Ежегодно на молебен приезжают жители ближайших деревень Кяхтинского района и выходцы из этих родовых мест, также те, кто поклоняются божеству Очирвани.



- Это место очень святое для буддистов, и каждый буддист должен приехать и помолиться в этом месте. Отсюда к нам пришёл буддизм в Россию, поэтому мы приедем именно на этот молебен, - рассказали верующие жители Джидинского района.



Традиция почитания божества Очирвани в Бурятии началось именно в этой местности, и ламы проводят молебен ежегодно. Считается, что молебен помогает и спасает всех, кто обращается к божеству, особенно военных и всех служащих в органах. Он помогает пройти достойно службу и достичь цели.



Очирвани или Ваджрапани — гневное воплощение Будды Акшобхьи, проявление могущества всех будд, занимает в буддийском пантеоне особое место, так как он устраняет препятствия на пути к просветлению. Его имя переводится как «Держащий в руке ваджру». Его тело синего цвета. В правой руке — ваджра, пальцы сложены в мудре угрозы. В левой руке крюк и аркан. Ваджрапани имеет особую связь с Монголией, Калмыкией и Бурятией. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

