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Фермеры Бурятии могут получить «картофельную» субсидию

Фермеры Бурятии могут получить «картофельную» субсидию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимают до конца недели

В Бурятии стартовал приём заявок на субсидии на производство овощей для личных подсобных хозяйств. Приём заявок продлится до 21 апреля включительно.

- Субсидии на производство картофеля и овощей открытого грунта могут получить граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Чтобы получить субсидию, фермер должен соблюсти ряд условий: сохранение посевной площади; наличие посевной площади картофеля не менее 0,8 га, и овощей открытого грунта не менее 0,3 га; соблюдение запрета на сельхозпалы; отсутствие задолженности перед республиканским бюджетом и по уплате налогов и сборов.

Заявки принимаются по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 309 (приёмная). Получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (3012) 55-30-15, 55-29-64.


фермеры сельское хозяйство

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