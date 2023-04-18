Фильм приурочен к юбилею республики
На телеканале «Россия-24» показали документальный фильм про Бурятию «Республика Бурятия - 100 лет пути».
- После его просмотра вы ещё раз убедитесь, насколько богата наша история, природа, культура. И главное наше богатство - это люди. Талантливые, добрые, открытые, неравнодушные. Каждый человек после просмотра влюбится в Бурятию снова, - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Фильм приурочен к 100-летнему юбилею республики, который отмечается в этом году. В нём рассказывается не только о культурном наследии Бурятии – её достопримечательностях, музеях, мастерах, но и о промышленных предприятиях региона, о достижениях за последние годы в спорте, медицине, туризме.
«Бурятия отмечает 100-летие со дня основания Бурято-Монгольской АССР. Так республика называлась вплоть до 1958 года, когда была переименована в Бурятскую. Внимание к этому событию обусловлено не только значительной круглой датой, но и прежде всего восточным вектором в сегодняшней политической жизни страны. Бурятия исторически была одним из порталов между Россией и Востоком. Наиболее яркий пример – город Кяхта, на границе с Монголией», - говорится в анонсе к фильму.
Его можно посмотреть на сайте телеканала.
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На федеральном телеканале показали фильм про Бурятию
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