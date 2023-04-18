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В Бурятии студенты посоревновались в олимпиаде по экономике

В Бурятии студенты посоревновались в олимпиаде по экономике
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Первое место заняли студенты ВСГУТУ

Студенты вузов Бурятии посоревновались в знаниях по экономике на республиканской олимпиаде.

- Ребята показали достойный уровень знаний в области экономики, успешно справились с тестами и задачами, подготовили уникальное решение кейса «Окно возможностей для развития Бурятии в условиях новых макроэкономических вызовов», - рассказали организаторы олимпиады.

Первое командное место и все три призовых места в личном зачёте заняли студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В состав команды вошли студенты факультета экономики и управления Анастасия Романчук, Диана Мануева, Юмчена Малханова, Татьяна Барсукова, Гэрэлма Цыденжапова, Аюр Санданов.

Второе место у команды БГУ, третье – у БГСХА.

Результаты личного первенства:

1 место - Анастасия Романчук, ВСГУТУ
2 место - Диана Мануева, ВСГУТУ
3 место - Юмчена Малханова, ВСГУТУ

- Мы впервые приняли участие в республиканской олимпиаде. Мы с ребятами долго и упорно готовились. Нас радует то, что все эти старания не прошли даром. Когда подводились итоги, и мы узнали, что наша команда одержала победу, эмоции просто невозможно было передать, - поделилась Диана Мануева.

Среди жюри были представители министерства экономики Бурятии, фонда регионального развития Бурятии, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и министерства образования республики. 
олимпиада студентов экономика

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