В Бурятии студенты посоревновались в олимпиаде по экономике

Первое место заняли студенты ВСГУТУ



Студенты вузов Бурятии посоревновались в знаниях по экономике на республиканской олимпиаде.



- Ребята показали достойный уровень знаний в области экономики, успешно справились с тестами и задачами, подготовили уникальное решение кейса «Окно возможностей для развития Бурятии в условиях новых макроэкономических вызовов», - рассказали организаторы олимпиады.



Первое командное место и все три призовых места в личном зачёте заняли студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В состав команды вошли студенты факультета экономики и управления Анастасия Романчук, Диана Мануева, Юмчена Малханова, Татьяна Барсукова, Гэрэлма Цыденжапова, Аюр Санданов.



Второе место у команды БГУ, третье – у БГСХА.



Результаты личного первенства:



1 место - Анастасия Романчук, ВСГУТУ

2 место - Диана Мануева, ВСГУТУ

3 место - Юмчена Малханова, ВСГУТУ



- Мы впервые приняли участие в республиканской олимпиаде. Мы с ребятами долго и упорно готовились. Нас радует то, что все эти старания не прошли даром. Когда подводились итоги, и мы узнали, что наша команда одержала победу, эмоции просто невозможно было передать, - поделилась Диана Мануева.



Среди жюри были представители министерства экономики Бурятии, фонда регионального развития Бурятии, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и министерства образования республики.

