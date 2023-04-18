Сейчас она готовится к Кубку России
Лучница Эржена Очирова получила звание мастера спорта международного класса. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского госуниверситета, где учится спортсменка. Она студентка института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций.
В конце марта прошёл весенний кубок ЦСКА, посвящённый памяти четырёхкратной чемпионки мира Эмме Гапченко. Эржэна Очирова заняла первое место в дивизионе «Классический лук. Юниорки до 21 года, дисциплина КЛ М-1 + 70м финал».
А 24 марта Эржэне было присвоено спортивное звание мастера спорта международного класса. Спортсменка – член основного состава спортивной сборной команды России по стрельбе из лука. Сейчас идёт подготовка к Кубку России по стрельбе из лука, который состоится в Алуште.
Лучница из Бурятии стала мастером спорта международного класса
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