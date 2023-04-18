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В Кяхте откроется летний спортивный сезон

В Кяхте откроется летний спортивный сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
Он стартует в праздник Весны и Труда

1 мая в Кяхте пройдёт спортивный праздник в рамках открытия летнего спортивного сезона. Он состоится на стадионе «Чемпион».

В программе соревнований:
1. Футбол (2 периода по 45 мин.) Главный судья - Красиков А.Н.
2. Лёгкая атлетика. Главный судья - Буракова Ю.Н.
3. Волейбол. Главный судья - Тогочеев Б.А.
4. Стрельба из национального лука. Главный судья - Эрдынеев Б.И.
5. Уличный баскетбол (состав команды- 3+1 участник). Главный судья- Худоногов А.В.
6. Гири. Главный судья - Алексеев А.В.
7. Национальная борьба. Главный судья - Дабадоржиев В.Д.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00. Спортивные мероприятия стартуют в 10:30, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Кяхта спорт Кяхтинский район Праздники

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