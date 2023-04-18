В Кяхте откроется летний спортивный сезон

Он стартует в праздник Весны и Труда



1 мая в Кяхте пройдёт спортивный праздник в рамках открытия летнего спортивного сезона. Он состоится на стадионе «Чемпион».



В программе соревнований:

1. Футбол (2 периода по 45 мин.) Главный судья - Красиков А.Н.

2. Лёгкая атлетика. Главный судья - Буракова Ю.Н.

3. Волейбол. Главный судья - Тогочеев Б.А.

4. Стрельба из национального лука. Главный судья - Эрдынеев Б.И.

5. Уличный баскетбол (состав команды- 3+1 участник). Главный судья- Худоногов А.В.

6. Гири. Главный судья - Алексеев А.В.

7. Национальная борьба. Главный судья - Дабадоржиев В.Д.



Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00. Спортивные мероприятия стартуют в 10:30, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

