В Бурятии состоится первенство республики по пауэрлифтингу

В турнире примут участие спортсмены не старше 2000 года рождения
С 6 по 7 мая в Бурятии пройдёт открытое первенство республики по пауэрлифтингу среди юношей и девушек (14-18 лет), юниоров и юниорок (19-24 лет). Соревнования проводятся в большом спортивном зале дома спорта Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Мандатная комиссия и судейская коллегия состоятся 5 мая там же.
К участию допускаются спортсмены республики не старше 2000 года рождения, а также спортсмены достигшие 12 лет на момент соревнований. Также допускаются спортсмены из других регионов Российской Федерации при условии соблюдения соответствующих требований.
Соревнования проводятся в возрастных группах:
- юноши, девушки (14-18 лет);
- юниоры, юниорки (19-23 года).
Каждый участник может выступить во всех видах дисциплин пауэрлифтинга: троеборье, троеборье классическое, жим, жим классический. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве: командный зачёт среди юношей и юниоров (состав команды не более 9 человек); командный зачёт среди девушек и юниорок (состав команды не более 9 человек).
Программа соревнований
6 мая
7:30 – 9:00 – Взвешивание всех весовых категорий
9:30 – 12:30 – Соревнования среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (троеборье и троеборье классическое)
13:00 – Парад открытия соревнований
13:30 – 18:00 – Продолжение соревнований среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (троеборье и троеборье классическое)
18:30 – 19:00 – Награждение участников соревнований среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (троеборье и троеборье классическое)
7 мая
7:30 – 9:.00. – Взвешивание всех весовых категорий
9:30 – 12:30 – Соревнования среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (жим и жим классический)
13:00 – Парад открытия соревнований
13:30 – 18:00 – Продолжение соревнований среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (жим и жим классический)
18:30 – 19:00 – Награждение участников соревнований среди юношей, девушек, юниоров и юниорок во всех весовых категориях (жим и жим классический)
19:00 – 19:30 – Парад закрытия соревнований
Победители и призёры награждаются в личном и командном первенстве. В личном первенстве – медалями и дипломами I, II и III степени. В командном первенстве – дипломами и кубками за I, II и III место. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоится первенство республики по пауэрлифтингу
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