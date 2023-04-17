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Улан-Удэ примет первенство Бурятии по ориентированию

Улан-Удэ примет первенство Бурятии по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир проведут на Верхней Берёзовке

19 апреля в Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по спортивному ориентированию «Багульник 2023» среди учащихся. Соревнования станут вторым этапом кубка города Улан-Удэ среди школьников. Турнир проведут в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» на Верхней Берёзовке и посвятят Году педагога и наставника.

В первенстве примут участие возрастные группы: «Ж-12» - девочки 2011 г.р. и младше, «Ж-14» - девушки 2009-2010 гг.р., «Ж-16» - девушки 2007-2008 гг.р., «Ж-18» - девушки 2005-2006 гг.р., «М-12» - мальчики 2011 г.р. и младше, «М-14» - юноши 2009-2010 гг.р., «М-16» - юноши 2007-2008 гг.р., «М-18» - юноши 2005-2006 гг.р. Образовательное учреждение выставляет по одной команде (3 юноши + 3 девушки) в каждой возрастной категории.

Мандатная комиссия состоится с 11:00 до 12:30. На 12:30 запланировано открытие соревнований, говорится в положении.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спортивное ориентирование спорт первенство Бурятии Улан-Удэ

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