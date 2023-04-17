Улан-Удэ примет первенство Бурятии по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир проведут на Верхней Берёзовке



19 апреля в Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по спортивному ориентированию «Багульник 2023» среди учащихся. Соревнования станут вторым этапом кубка города Улан-Удэ среди школьников. Турнир проведут в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» на Верхней Берёзовке и посвятят Году педагога и наставника.



В первенстве примут участие возрастные группы: «Ж-12» - девочки 2011 г.р. и младше, «Ж-14» - девушки 2009-2010 гг.р., «Ж-16» - девушки 2007-2008 гг.р., «Ж-18» - девушки 2005-2006 гг.р., «М-12» - мальчики 2011 г.р. и младше, «М-14» - юноши 2009-2010 гг.р., «М-16» - юноши 2007-2008 гг.р., «М-18» - юноши 2005-2006 гг.р. Образовательное учреждение выставляет по одной команде (3 юноши + 3 девушки) в каждой возрастной категории.



Мандатная комиссия состоится с 11:00 до 12:30. На 12:30 запланировано открытие соревнований, говорится в положении.



Возрастное ограничение: 0+.

