Студенты Бурятии посоревновались в национальной борьбе

В Улан-Удэ прошёл республиканский турнир среди учащихся ссузов
XXVII традиционный лично-командный республиканский турнир по национальной борьбе в зачёт спартакиады среди профессиональных образовательных организаций прошёл 13 апреля в Бурятии. Соревнования состоялись в спортивном зале Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова.
В турнире приняли участие 10 команд ссузов, более шестидесяти юных спортсменов. Юноши боролись в пяти весовых категориях: 52 кг, 63 кг, 72 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Также проводилось абсолютное первенство.
Абсолютным чемпионом республиканского турнира стал Лубсан И., студент республиканского многоуровневого колледжа.
По информации пресс-службы министерства образования РБ, призёрами соревнований стали следующие спортсмены.
В весовой категории 52 кг:
- Андрей О., ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»;
- Батор У., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;
- Максим Ж., ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».
Весовая категория 63 кг:
- Батор М., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;
- Бато Ж., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»;
- Золто Т., ГБПОУ «Бурятский республиканский медицинский колледж».
Весовая категория 72 кг:
- Чингис М., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;
- Сэнгэ Д., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;
- Аркадий К., Технологический колледж ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления».
Весовая категория 80 кг:
- Лубсан И., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;
- Батор Ц., Технологический колледж ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления»;
- Амгалан Ц., ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования».
Весовая категория свыше 80 кг:
- Эрдэм Д., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;
- Элбэг Ц., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;
- Алексей Р., ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».
Результаты командного первенства:
- ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»
- ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»
- ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева»
Команды-победители были награждены кубками, победители и призёры – грамотами и медалями. Также были вручены специальные призы по следующим номинациям:
- «Лучший судья» - Пурбо Цыдыпов, выпускник ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», кандидат в мастера спорта по вольной борьбе;
- «Лучший танец орла» - Лубсан И., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;
- «За волю к победе» - Аюша А., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».
Студенты Бурятии посоревновались в национальной борьбе
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