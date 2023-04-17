Студенты Бурятии посоревновались в национальной борьбе

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В Улан-Удэ прошёл республиканский турнир среди учащихся ссузов



XXVII традиционный лично-командный республиканский турнир по национальной борьбе в зачёт спартакиады среди профессиональных образовательных организаций прошёл 13 апреля в Бурятии. Соревнования состоялись в спортивном зале Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова.



В турнире приняли участие 10 команд ссузов, более шестидесяти юных спортсменов. Юноши боролись в пяти весовых категориях: 52 кг, 63 кг, 72 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Также проводилось абсолютное первенство.



Абсолютным чемпионом республиканского турнира стал Лубсан И., студент республиканского многоуровневого колледжа.



По информации пресс-службы министерства образования РБ, призёрами соревнований стали следующие спортсмены.



В весовой категории 52 кг:

- Андрей О., ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»;

- Батор У., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;

- Максим Ж., ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».



Весовая категория 63 кг:

- Батор М., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;

- Бато Ж., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»;

- Золто Т., ГБПОУ «Бурятский республиканский медицинский колледж».



Весовая категория 72 кг:

- Чингис М., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;

- Сэнгэ Д., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;

- Аркадий К., Технологический колледж ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления».



Весовая категория 80 кг:

- Лубсан И., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;

- Батор Ц., Технологический колледж ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления»;

- Амгалан Ц., ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования».



Весовая категория свыше 80 кг:

- Эрдэм Д., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;

- Элбэг Ц., ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;

- Алексей Р., ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».



Результаты командного первенства:

- ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»

- ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

- ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева»



Команды-победители были награждены кубками, победители и призёры – грамотами и медалями. Также были вручены специальные призы по следующим номинациям:

- «Лучший судья» - Пурбо Цыдыпов, выпускник ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», кандидат в мастера спорта по вольной борьбе;

- «Лучший танец орла» - Лубсан И., ГАПОУ «Республиканский многоуровневый колледж»;

- «За волю к победе» - Аюша А., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».



