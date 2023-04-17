В Бурятии провели борцовский турнир за благополучие Путина

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Абсолютным чемпионом соревнований стал Батор Цыренов



15 апреля в Улан-Удэ состоялся ежегодный международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвящённый богине Белой Таре – Сагаан Дархи, покровительнице высших иерархов России. Турнир проводился за здравие и благополучие президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



В соревнованиях приняли участие свыше 750 участников. За призовые места боролись представители Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Тувы и Монголии. Большую часть спортсменов – 600 человек – составляли дети и юноши. Кроме этого, на открытии турнира зрителям и спортсменам показали новую форму борцов спортсменов по национальной борьбе.



У мужчин призовые места распределились следующим образом:



Весовая категория 63 кг

Первое место - Доржиев Майдар (Иволгинский дацан)

Второе место - Монтоев Алексей (Баргузинский дацан)

Третье место - Раднаев Солбон (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Четвёртое место - Ринчинов Ринчин (Баргузинский дацан)

Пятое место - Дамдинов Жаргал (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Шестое место - Бальжинимаев Алдар (Кижингинский дацан)

Седьмое место - Цыдендашиев Даниил (Зугалайский дацан)

Восьмое место - Дондоков Балдан (Кижингинский дацан)



Весовая категория 75 кг

Первое место - Ульзетуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Второе место - Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Третье место - Цыденжапов Батор (Кижингинский дацан)

Четвёртое место - Куприянов Дмитрий (Чесанский дацан)

Пятое место - Намдаков Эрдэни (Тамчинский дацан)

Шестое место - Цыденов Баир (Агинский дацан)

Седьмое место - Цыренжапов Буянто (Кижингинский дацан)

Восьмое место - Дылыков Аламжа (Санагинский дацан)



Категория свыше 75 кг

Первое место - Цыренов Батор (Баргузинский дацан)

Второе место - Эрхитуев Кирилл (Баргузинский дацан)

Третье место - Омоктуев Баир (Иволгинский дацан)

Четвёртое место – Бакшеев Амгалан (Санагинский дацан)

Пятое место - Цыренжапов Эрдэм (Узонский дацан)

Шестое место - Очиров Николай (Баргузинский дацан)

Седьмое место - Дугаров Цэдаши (Агинский дацан)

Восьмое место - Бадмаев Ананда (Агинский дацан)



Общекомандные места

Первое место - Цээжэ-Бургалтайский дацан

Второе место - Иволгинский дацан

Третье место - Баргузинский дацан



Абсолютным чемпионом турнира стал Батор Цыренов. В упорнейшей борьбе он победил Сангади Ульзетуева.



Тренерам-«засуулам» были вручены овцы. Среди детей и юношей разыграли смартфон. В каждой весовой категории помимо денежных призов победителям подарили валухов и другие ценные призы.



