В Бурятии провели борцовский турнир за благополучие Путина

Абсолютным чемпионом соревнований стал Батор Цыренов
15 апреля в Улан-Удэ состоялся ежегодный международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвящённый богине Белой Таре – Сагаан Дархи, покровительнице высших иерархов России. Турнир проводился за здравие и благополучие президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В соревнованиях приняли участие свыше 750 участников. За призовые места боролись представители Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Тувы и Монголии. Большую часть спортсменов – 600 человек – составляли дети и юноши. Кроме этого, на открытии турнира зрителям и спортсменам показали новую форму борцов спортсменов по национальной борьбе.
У мужчин призовые места распределились следующим образом:
Весовая категория 63 кг
Первое место - Доржиев Майдар (Иволгинский дацан)
Второе место - Монтоев Алексей (Баргузинский дацан)
Третье место - Раднаев Солбон (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Четвёртое место - Ринчинов Ринчин (Баргузинский дацан)
Пятое место - Дамдинов Жаргал (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Шестое место - Бальжинимаев Алдар (Кижингинский дацан)
Седьмое место - Цыдендашиев Даниил (Зугалайский дацан)
Восьмое место - Дондоков Балдан (Кижингинский дацан)
Весовая категория 75 кг
Первое место - Ульзетуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Второе место - Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Третье место - Цыденжапов Батор (Кижингинский дацан)
Четвёртое место - Куприянов Дмитрий (Чесанский дацан)
Пятое место - Намдаков Эрдэни (Тамчинский дацан)
Шестое место - Цыденов Баир (Агинский дацан)
Седьмое место - Цыренжапов Буянто (Кижингинский дацан)
Восьмое место - Дылыков Аламжа (Санагинский дацан)
Категория свыше 75 кг
Первое место - Цыренов Батор (Баргузинский дацан)
Второе место - Эрхитуев Кирилл (Баргузинский дацан)
Третье место - Омоктуев Баир (Иволгинский дацан)
Четвёртое место – Бакшеев Амгалан (Санагинский дацан)
Пятое место - Цыренжапов Эрдэм (Узонский дацан)
Шестое место - Очиров Николай (Баргузинский дацан)
Седьмое место - Дугаров Цэдаши (Агинский дацан)
Восьмое место - Бадмаев Ананда (Агинский дацан)
Общекомандные места
Первое место - Цээжэ-Бургалтайский дацан
Второе место - Иволгинский дацан
Третье место - Баргузинский дацан
Абсолютным чемпионом турнира стал Батор Цыренов. В упорнейшей борьбе он победил Сангади Ульзетуева.
Тренерам-«засуулам» были вручены овцы. Среди детей и юношей разыграли смартфон. В каждой весовой категории помимо денежных призов победителям подарили валухов и другие ценные призы.
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