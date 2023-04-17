«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход





В Прибайкальском районе Бурятии на вооружение сотрудников Кикинского лесхоза поступил новый вездеход «Егерь».- Крутые горы, болота, поваленные деревья – для такого вездехода это не преграда. За счёт мощного мотора и больших колёс он с лёгкостью проедет в труднодоступных местах Прибайкальского района. Так, например, у нас был пожар в местности Золотуха, там много болот, а дороги практически отсутствуют. Нам приходилось пробираться пешком, так как даже «Уазик» и «ГАЗ-66» вязли в этих топях. Но с появлением вездехода проехать к пожару не составит труда, - рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.Вездеход отличается не только высокой проходимостью в тайге, но и вместительностью, а также грузоподъёмностью. За один раз на вездеходе можно увезти сразу восемь человек с полным комплектом лесопожарного оборудования.В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что за четыре года реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Кикинский лесхоз поступило 19 единиц лесопожарной техники: бульдозеры, тракторы, автомобили повышенной проходимости, квадроцикл и др. Главная цель федерального проекта «Сохранение лесов» - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в 100% соотношении.