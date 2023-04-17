17 апреля

16 апреля

Популярное

Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет

Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
HR-стратег Анна Рудакова рассказала, почему в 2023 году на рынке будут востребованы возрастные соискатели

Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Их стало больше на рынке, они охотнее молодёжи идут в рабочие профессии, и больше склонно следовать правилам, что важно во многих отраслях, поделилась своим экспертным мнением HR-стратег Анна Рудакова для РИА Новости.

- Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+. На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, — говорит Рудакова.

Кроме того, одна из причин внимания работодателей к соискателям старше 50 лет — их резкий приток на рынок труда в 2023 году.

Так, по оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с пяти процентов до 17 процентов. Соискателей старше 50 лет довольно много в рабочих профессиях, куда не так охотно идут молодые соискатели.
Эксперт отметила, что молодёжь «очень верит в себя» и сразу претендует на зарплату в 100-300 тысяч рублей, которую 90 процентов работодателей не могут предложить.

- Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие, — пояснила Рудакова.

Также работодатели делают выбор в пользу кандидатов старшего поколения из-за их склонности следовать правилам, регламентам и стандартам. Поэтому они так востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях.


работодатели работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, 17.04.2023
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Общество, 17.04.2023
Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж 
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
Общество, 17.04.2023
Мужчина постоянно нарушал скоростной режим  
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Общество, 17.04.2023
Дети-сироты посетят Байкал, Гусиное озеро и другие достопримечательности Бурятии
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
Общество, 17.04.2023
Специалисты промыли более 700 метров канализации
Юные спортсменки из Бурятии завоевали медали международного турнира
Юные спортсменки из Бурятии завоевали медали международного турнира
Общество, 17.04.2023
Соревнования проходили в Монголии с 7 по 10 апреля
В Еравнинском районе Бурятии выбрали «Ученика года-2023»
В Еравнинском районе Бурятии выбрали «Ученика года-2023»
Общество, 17.04.2023
Соревновались девять лучших учеников школ района
Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню
Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню
Общество, 17.04.2023
Там пообещали установить дополнительные туалеты и ёмкости для воды
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 17.04.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Для музея в Бурятии закупят оборудование на 9 с лишним миллионов
Для музея в Бурятии закупят оборудование на 9 с лишним миллионов
Общество, 17.04.2023
Там появятся сенсорные столы и интерактивные полы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^