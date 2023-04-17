Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет

HR-стратег Анна Рудакова рассказала, почему в 2023 году на рынке будут востребованы возрастные соискатели



Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Их стало больше на рынке, они охотнее молодёжи идут в рабочие профессии, и больше склонно следовать правилам, что важно во многих отраслях, поделилась своим экспертным мнением HR-стратег Анна Рудакова для РИА Новости.



- Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+. На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, — говорит Рудакова.



Кроме того, одна из причин внимания работодателей к соискателям старше 50 лет — их резкий приток на рынок труда в 2023 году.



Так, по оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с пяти процентов до 17 процентов. Соискателей старше 50 лет довольно много в рабочих профессиях, куда не так охотно идут молодые соискатели.

Эксперт отметила, что молодёжь «очень верит в себя» и сразу претендует на зарплату в 100-300 тысяч рублей, которую 90 процентов работодателей не могут предложить.



- Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие, — пояснила Рудакова.



Также работодатели делают выбор в пользу кандидатов старшего поколения из-за их склонности следовать правилам, регламентам и стандартам. Поэтому они так востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях.





