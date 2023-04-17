Подросткам Бурятии будут вручать паспорта в торжественной обстановке

Российская организация детей и молодёжи «Движение первых» объявило 12 апреля о старте программы «Мы – граждане России!». Благодаря этой программе теперь по всей стране процедура вручения первого паспорта 14-летним гражданам России станет особенно торжественной.В этом году первыми участниками акции стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также Москвы. Самый главный документ им вручали первые лица регионов в торжественной обстановке.- Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят, – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.Теперь акция будет проходить ежегодно во всех регионах России при участии региональных отделений «Движение первых», сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.