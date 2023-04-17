17 апреля

16 апреля

Популярное

Подросткам Бурятии будут вручать паспорта в торжественной обстановке

Подросткам Бурятии будут вручать паспорта в торжественной обстановке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автором инициативы стало «Движение первых»

Российская организация детей и молодёжи «Движение первых» объявило 12 апреля о старте программы «Мы – граждане России!». Благодаря этой программе теперь по всей стране процедура вручения первого паспорта 14-летним гражданам России станет особенно торжественной.

В этом году первыми участниками акции стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также Москвы. Самый главный документ им вручали первые лица регионов в торжественной обстановке.

- Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят, – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.

Теперь акция будет проходить ежегодно во всех регионах России при участии региональных отделений «Движение первых», сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
подростки паспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, 17.04.2023
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Общество, 17.04.2023
Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж 
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
Общество, 17.04.2023
Мужчина постоянно нарушал скоростной режим  
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Общество, 17.04.2023
Дети-сироты посетят Байкал, Гусиное озеро и другие достопримечательности Бурятии
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
Общество, 17.04.2023
Специалисты промыли более 700 метров канализации
Юные спортсменки из Бурятии завоевали медали международного турнира
Юные спортсменки из Бурятии завоевали медали международного турнира
Общество, 17.04.2023
Соревнования проходили в Монголии с 7 по 10 апреля
В Еравнинском районе Бурятии выбрали «Ученика года-2023»
В Еравнинском районе Бурятии выбрали «Ученика года-2023»
Общество, 17.04.2023
Соревновались девять лучших учеников школ района
Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню
Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню
Общество, 17.04.2023
Там пообещали установить дополнительные туалеты и ёмкости для воды
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 17.04.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Для музея в Бурятии закупят оборудование на 9 с лишним миллионов
Для музея в Бурятии закупят оборудование на 9 с лишним миллионов
Общество, 17.04.2023
Там появятся сенсорные столы и интерактивные полы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^