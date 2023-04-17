Ансамбль из Бурятии завоевал грант размером 2 млн рублей

Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля



Торжественное открытие отборочного этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов состоялось 14 апреля в Улан-Удэ. Организаторы и артисты республики приветствовали участников фестиваля на концерте «Гостеприимная Бурятия».



15 апреля на сцене театра оперы и балета показали своё мастерство 14 творческих коллективов в четырёх номинациях: «оркестры и ансамбли народных инструментов», «народно-певческие коллективы», «ансамбли народного танца» и «фольклорные коллективы».



Вечером этого дня на церемонии награждения были объявлены лауреаты. Победные дипломы участникам вручили директор государственного Российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова и председатель жюри фестиваля, художественный руководитель государственного оркестра главы Республики Алтай Владимир Кончев.



Решением жюри звание «Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов» и грант национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах получили 5 коллективов:

- Народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (г. Закаменск, Республика Бурятия);

- Народный коллектив фольклорный ансамбль «Jанылга» (с. Шебалино, Республика Алтай);

- Народный молодёжный национальный ансамбль «КОРИТЭВ» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край);

- Народный фольклорный коллектив «Кун чөмчуук» (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия);

- Народный коллектив художественного творчества» фольклорный ансамбль «Эзир-Уя» (Эрзинский район, Республика Тыва).



Дипломы I степени вручены коллективам:

- Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» (с. Усть-Дунгуй, Республика Бурятия);

- Народный коллектив художественного творчества вокальный ансамбль «Аян тудаал» (Кызылский район, Республика Тыва);

- Хакасский народный ансамбль песни и танца «Жарки» - «Кўн Чахайағы» (г. Абакан, Республика Хакасия);

- Народный самодеятельный коллектив «Тоонто нютаг» (с. Дульдурга, Забайкальский край);

- Народный самодеятельный коллектив Эвенкийский ансамбль песни и танца «Осиктакан» (пос. Тура, Красноярский край);

- Ансамбль народной песни «Сибирская вечора» (г. Красноярск, Красноярский край);

- Заслуженный коллектив народного творчества, народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ» (г. Хабаровск, Хабаровский край);

- Образцовый танцевальный коллектив народного ансамбля песни и танца «Славиния» (Усть-Удинский район, Иркутская область);

- Заслуженный коллектив народного творчества народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Русь» (Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область – Кузбасс).



Как сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии, на первом этапе фестиваля-конкурса приняли участие 278 коллективов со всех регионов страны. Впервые приняли участие коллективы из новых регионов России: Луганской, Донецкой народных республик и Запорожской области. Теперь фестиваль отправляется в Чебоксары. Там пройдёт этап для коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов. Далее он состоится в Петрозаводске (Северо-Западный федеральный округ), Воронеже (Центральный федеральный округ), Астрахани (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа). III заключительным этапом станет гала-концерт лауреатов, который пройдёт в октябре в Москве.



