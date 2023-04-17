Ансамбль из Бурятии завоевал грант размером 2 млн рублей

Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля
Торжественное открытие отборочного этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов состоялось 14 апреля в Улан-Удэ. Организаторы и артисты республики приветствовали участников фестиваля на концерте «Гостеприимная Бурятия».
15 апреля на сцене театра оперы и балета показали своё мастерство 14 творческих коллективов в четырёх номинациях: «оркестры и ансамбли народных инструментов», «народно-певческие коллективы», «ансамбли народного танца» и «фольклорные коллективы».
Вечером этого дня на церемонии награждения были объявлены лауреаты. Победные дипломы участникам вручили директор государственного Российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова и председатель жюри фестиваля, художественный руководитель государственного оркестра главы Республики Алтай Владимир Кончев.
Решением жюри звание «Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов» и грант национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах получили 5 коллективов:
- Народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (г. Закаменск, Республика Бурятия);
- Народный коллектив фольклорный ансамбль «Jанылга» (с. Шебалино, Республика Алтай);
- Народный молодёжный национальный ансамбль «КОРИТЭВ» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край);
- Народный фольклорный коллектив «Кун чөмчуук» (Таттинский улус, Республика Саха (Якутия);
- Народный коллектив художественного творчества» фольклорный ансамбль «Эзир-Уя» (Эрзинский район, Республика Тыва).
Дипломы I степени вручены коллективам:
- Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» (с. Усть-Дунгуй, Республика Бурятия);
- Народный коллектив художественного творчества вокальный ансамбль «Аян тудаал» (Кызылский район, Республика Тыва);
- Хакасский народный ансамбль песни и танца «Жарки» - «Кўн Чахайағы» (г. Абакан, Республика Хакасия);
- Народный самодеятельный коллектив «Тоонто нютаг» (с. Дульдурга, Забайкальский край);
- Народный самодеятельный коллектив Эвенкийский ансамбль песни и танца «Осиктакан» (пос. Тура, Красноярский край);
- Ансамбль народной песни «Сибирская вечора» (г. Красноярск, Красноярский край);
- Заслуженный коллектив народного творчества, народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ» (г. Хабаровск, Хабаровский край);
- Образцовый танцевальный коллектив народного ансамбля песни и танца «Славиния» (Усть-Удинский район, Иркутская область);
- Заслуженный коллектив народного творчества народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Русь» (Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область – Кузбасс).
Как сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии, на первом этапе фестиваля-конкурса приняли участие 278 коллективов со всех регионов страны. Впервые приняли участие коллективы из новых регионов России: Луганской, Донецкой народных республик и Запорожской области. Теперь фестиваль отправляется в Чебоксары. Там пройдёт этап для коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов. Далее он состоится в Петрозаводске (Северо-Западный федеральный округ), Воронеже (Центральный федеральный округ), Астрахани (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа). III заключительным этапом станет гала-концерт лауреатов, который пройдёт в октябре в Москве.
Ансамбль из Бурятии завоевал грант размером 2 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
Им стала сотрудница детсада «Зорька»
Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске
Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля
В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов
Алиса Жамбалова выиграла гонку на 30 км
Он был на спецоперации санитарным инструктором
Героя вселенной DC заметили в центре Улан-Удэ
До отъезда на спецоперацию он работал в администрации Баунтовского района
Мусор остался после капремонта
Дмитрий Левицкий внёс их в личный список самых вкусных блюд
Заслуженная артистка Монголии Уянга Унушихбаярын исполнит партию Флории Тоски
До 5 июня идёт приём заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2023»
Появляться на них запретили в некоторых скверах и парках
Ключи торжественно вручали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж