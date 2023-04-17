Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В 8 часов утра 17 апреля в аэропорту Улан-Удэ совершил посадку самолёт с частицей Благодатного огня из Иерусалима. Огонь доставлен в специальной капсуле.
Святыню по традиции привёз Улан-Удэнский авиазавод. Представителям Русской православной церкви его вручил управляющий директор авиазавода Алексей Козлов.
Сперва Благодатный огонь доставили в Троицкий храм, где прошло торжественное богослужение. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф раздал огонь верующим.
Затем Благодатный огонь по традиции отвозят во все городские храмы. Так, в Свято-Троицком храме литургия по этому поводу состоялась в 9 часов.
Частицу Благодатного огня смогут получить все желающие в течение дня, до закрытия храмов. Верующие относят его домой и возжигают лампадки.
Справка:
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретили 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребён и воскрес Иисус Христос.
Вынос Святого света символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа. Считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мероприятие состоится осенью
Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж
Мужчина постоянно нарушал скоростной режим
Занятия прошли на танкодроме
Дети-сироты посетят Байкал, Гусиное озеро и другие достопримечательности Бурятии
Специалисты промыли более 700 метров канализации
Нуки не смогла допеть последнюю песню
Соревнования проходили в Монголии с 7 по 10 апреля
Соревновались девять лучших учеников школ района
Там пообещали установить дополнительные туалеты и ёмкости для воды
Там появилась нормальная питьевая вода
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
Там появятся сенсорные столы и интерактивные полы
Оттуда вывезли почти 10 кубов мусора