В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В 8 часов утра 17 апреля в аэропорту Улан-Удэ совершил посадку самолёт с частицей Благодатного огня из Иерусалима. Огонь доставлен в специальной капсуле.



Святыню по традиции привёз Улан-Удэнский авиазавод. Представителям Русской православной церкви его вручил управляющий директор авиазавода Алексей Козлов.



Сперва Благодатный огонь доставили в Троицкий храм, где прошло торжественное богослужение. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф раздал огонь верующим.



Затем Благодатный огонь по традиции отвозят во все городские храмы. Так, в Свято-Троицком храме литургия по этому поводу состоялась в 9 часов.



Частицу Благодатного огня смогут получить все желающие в течение дня, до закрытия храмов. Верующие относят его домой и возжигают лампадки.



Справка:



Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретили 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребён и воскрес Иисус Христос.



Вынос Святого света символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа. Считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.



По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

