В Бурятии пройдёт лаборатория молодых хореографов

Мероприятие состоится осенью



В театре оперы и балета в Улан-Удэ пройдёт лаборатория молодых хореографов под названием «Сахали. Байкальские легенды». Проект стал победителем в конкурсе творческих проектов от Российского фонда культуры и получит грант в размере 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба театра.



Лаборатория «Сахали. Байкальские легенды» пройдёт грядущей осенью в рамках V международного фестиваля балета имени Ларисы Петровны Сахьяновой.



- Эта лаборатория будет проводиться с целью поддержки молодых хореографов. Сначала мы проведём отборочный тур, а в результате определим от 4 до 6 финалистов. Каждый из них должен будет представить эскиз балета по легендам. Это задел на будущее. Мы хотим, чтобы в репертуаре театра появился спектакль, ориентированный на молодую аудиторию, поэтому и участвуют молодые хореографы, - рассказал главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев.



Как сообщили в региональном министерстве культуры, в рамках праздничных мероприятий в честь 100-летия Республики Бурятия зрителей ожидает настоящий праздник балета. В Бурятии пройдёт фестиваль имени народной артистки СССР Ларисы Петровны Сахьяновой (возрастное ограничение 6+). В рамках фестиваля покажут балетные спектакли в честь великой балерины и педагога. Также во время фестиваля пройдёт лаборатория молодых хореографов.



В последний раз мероприятие проводилось в 2019 году, результатом которой стала постановка «Бурятские легенды и сказки» (6+).

















