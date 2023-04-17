Мероприятие состоится осенью
В театре оперы и балета в Улан-Удэ пройдёт лаборатория молодых хореографов под названием «Сахали. Байкальские легенды». Проект стал победителем в конкурсе творческих проектов от Российского фонда культуры и получит грант в размере 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба театра.
Лаборатория «Сахали. Байкальские легенды» пройдёт грядущей осенью в рамках V международного фестиваля балета имени Ларисы Петровны Сахьяновой.
- Эта лаборатория будет проводиться с целью поддержки молодых хореографов. Сначала мы проведём отборочный тур, а в результате определим от 4 до 6 финалистов. Каждый из них должен будет представить эскиз балета по легендам. Это задел на будущее. Мы хотим, чтобы в репертуаре театра появился спектакль, ориентированный на молодую аудиторию, поэтому и участвуют молодые хореографы, - рассказал главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев.
Как сообщили в региональном министерстве культуры, в рамках праздничных мероприятий в честь 100-летия Республики Бурятия зрителей ожидает настоящий праздник балета. В Бурятии пройдёт фестиваль имени народной артистки СССР Ларисы Петровны Сахьяновой (возрастное ограничение 6+). В рамках фестиваля покажут балетные спектакли в честь великой балерины и педагога. Также во время фестиваля пройдёт лаборатория молодых хореографов.
В последний раз мероприятие проводилось в 2019 году, результатом которой стала постановка «Бурятские легенды и сказки» (6+).
В Бурятии пройдёт лаборатория молодых хореографов
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