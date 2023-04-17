В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу



В национальном парке «Тункинский» начинается нерестовый период. Со следующего вторника, 25 апреля, там начнёт действовать запрет на вылов рыбы. Речь идёт о хариусе (табу будет действовать до 25 июня), щуке (с 1 мая по 15 июня) и краснокнижных водных обитателях, включая ленка и тайменя (весь год).



В это время работу по отслеживанию нарушителей усилят. В резервате будут проводить регулярные рейды с участием сотрудников МВД, Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и подразделения «Монды» пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



Жителей и гостей Тунки призвали проявить сознательность и воздержаться от рыбалки.



- Помните, что когда вылавливается рыба с икрой, гибнет не одна особь, а сотни, – подчеркнули в резервате.



Браконьерам грозит административная и уголовная ответственность. Кроме того, сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим, потому вход и въезд в леса в районе запрещён, напомнили в нацпарке.

