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В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу

В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителям грозят штрафы и уголовка

В национальном парке «Тункинский» начинается нерестовый период. Со следующего вторника, 25 апреля, там начнёт действовать запрет на вылов рыбы. Речь идёт о хариусе (табу будет действовать до 25 июня), щуке (с 1 мая по 15 июня) и краснокнижных водных обитателях, включая ленка и тайменя (весь год).

В это время работу по отслеживанию нарушителей усилят. В резервате будут проводить регулярные рейды с участием сотрудников МВД, Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и подразделения «Монды» пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Жителей и гостей Тунки призвали проявить сознательность и воздержаться от рыбалки.

- Помните, что когда вылавливается рыба с икрой, гибнет не одна особь, а сотни, – подчеркнули в резервате.

Браконьерам грозит административная и уголовная ответственность. Кроме того, сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим, потому вход и въезд в леса в районе запрещён, напомнили в нацпарке.
рыба рыбалка тункинский национальный парк

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